Marinha abre concurso com salário de até R$2,9 mil e vagas em MS, Veja o Edital

A Marinha do Brasil abre, nesta terça-feira (10), inscrições para o processo seletivo do Serviço Militar Voluntário para Praças Temporárias. São cerca de 650 vagas para quem tem Ensino Fundamental com curso de Formação Inicial Continuada (C-FIC) e nível Médio Técnico, em diversas áreas. O tempo de serviço é renovado anualmente podendo chegar até oito anos.

Em Mato Grosso do Sul, são sete vagas para Ladário, cidade a 435 quilômetros de Campo Grande. As especialidades são: nutrição e dietética (1 vaga); higiene dental (2 vagas); patologia clínica (2 vagas)e radiologia médica (2 vagas). A prova está prevista para o dia 26 de março.

Conforme a Marinha do Brasil, as oportunidades são para Marinheiros (Fundamental e C-FIC) e Cabos (Médio Técnico), com rendimentos brutos iniciais em torno de R$2.100 e R$2.900, respectivamente.

A seleção é para ambos os sexos e vai até o dia 3 de dezembro. Os interessados devem ter 18 anos completos e menos de 45 anos (até 31 de dezembro do ano da incorporação), ser brasileiros natos ou naturalizados e registrados no órgão fiscalizador da profissão a que concorrem, quando existir.

Interessados devem acessar o site e clicar em Serviço Militar Voluntário Oficiais e Praças no site, escolher o Distrito Naval correspondente a sua região. A taxa é de R$50. (Veja o edital)