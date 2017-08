Manifestação contra o terrorismo reúne 500 mil pessoas em Barcelona

Batizada de "No Tinc Por" (não tenho medo, em catalão), a manifestação, organizada pela prefeitura e pela Generalitat (governo da Catalunha), passou pelas avenidas Diagonal e Passeig de Gràcia com destino à Praça Catalunha.

O rei Felipe, o primeiro-ministro Mariano Rajoy e o chefe do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, vestiram cores escuras e caminharam juntos da população que carregava também rosas vermelhas, amarelas e brancas, as cores da segunda maior cidade da Espanha.

Membros da comunidade islâmica da Espanha também marcharam ao lado do rei espanhol e do premiê, incluindo mulheres usando hijabs. Cartazes com palavras como "Barcelona" e "Não tenho medo" foram escritos em diversas línguas, incluindo árabe.

Em Barcelona, 14 pessoas morreram e 130 ficaram feridas após o motorista de uma van atropelar os pedestres que estavam em La Rambla, via que fica em uma das regiões mais turísticas da cidade, no dia 17 de agosto. Entre os mortos em Barcelona estão as 13 pessoas atropeladas e um homem esfaqueado durante a fuga de Younes Abouyaaqoub, que dirigia a van que atropelou as mais de 100 pessoas.