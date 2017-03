Manhã fria no primeiro dia de Outono em MS mas temperaturas sobem à tarde

O primeiro dia de Outono (20) chegou em Mato Grosso do Sul com queda nas temperaturas pela manhã. A mínima registrada é de 18ºC, e conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as chuvas devem ocorrer apenas no Norte do Estado e a máxima chega a 35ºC.

Em Campo Grande, o dia começa com temperaturas amenas, 20ºC. Tem possibilidade de chuvas à tarde na Capital e a máxima chega a 30ºC.

Manhã parcialmente nublada e com 20ºC também nos municípios do Norte. Deve chover forte durante a tarde em Coxim, Rio Verde e Pedro Gomes, sendo que a máxima chega a 32ºC.

A segunda-feira começa mais fria no Sul do Estado, com 18ºC. Por lá, as temperaturas sobem ao decorrer do dia, atingindo 34ºC em Ponta Porã e Antônio João. Não tem previsão de chuvas para hoje na região.

Nos municípios do Pantanal, manhã com mínima de 22ºC. O dia será quente em Corumbá e Porto Murtinho, com máxima de 35ºC e tem possibilidades de chuvas durante a tarde.

Leste do Estado tem mínima de 21ºC hoje. Também há possibilidades de chuvas em Selvíria e Três Lagoas durante a tarde, com máxima de 32ºC.