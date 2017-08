Mais uma Prefeitura abre concurso público com salários que chegam a R$ 8,4 mil em MS

Começam nesta quinta-feira (03), as inscrições para o concurso público da prefeitura municipal de Anaurilândia. Está sendo ofertadas 69 vagas para profissionais com nível fundamental completo e incompleto, nível médio e superior.

Para o nível fundamental completo e incompleto, as vagas são de Agente Administrativo, Atendente Infantil, Auxiliar de Serviços Gerais, Borracheiro, Coletor de Lixo, Coveiro, Eletricista, Lavador de Veículos, Lubrificador, Mecânico, Merendeira, Motorista, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor e Recepcionista.

As oportunidades para o nível médio estão assim distribuídas: Assistente de Administração, Auxiliar de Consultório Odontológico, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Enfermagem, Cuidador de Idoso, Cuidador de Abrigo, Fiscal de Vigilância Sanitária e Inspetor de Alunos.

Para o nível superior, há vagas para: Analista Tributário, Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico – Clínico Geral, Médico – Ginecologista/Obstetra, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Procurador e Psicólogo.

O salário pode variar entre R$ 819,10 para nível fundamental, R$ 2.813,42 para nível médio, podendo chegar a R$ 8.440,26 mais 20% de insalubridade para o nível superior.

O concurso será executado pela SIGMA Assessoria em três etapas: Sendo a primeira de provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, a segunda etapa de prova subjetiva para o cargo de Procurador e prova prática para os cargos de Assistente de Administração, Agente Administrativo, Motorista, Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas; e a terceira etapa de avaliação dos títulos para todos os candidatos aprovados na primeira e segunda etapas, conforme o caso.

As provas escritas objetivas estão previstas para serem realizadas no dia 24/09 em local a ser definido através de edital.

Para participar do concurso, além de atender aos requisitos de escolaridade, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico durante o período de inscrição de 03 a 18/08/2017. Além disso, o interessado deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 45,00, 65,00 e 99,00 conforme a escolaridade do cargo.

Finalmente, a Comissão de Concurso Público, orienta as pessoas interessadas que antes de procederem a realização das inscrições, que realize minuciosa leitura no Edital nº 001/2017, que encontra-se disponível aqui] e aqui