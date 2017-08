Mais de R$ 8 milhões garantem construção de quatro pontes de concreto em Guia Lopes da Laguna

Fotos: Chico Ribeiro

Investimentos em infraestrutura feitos pelo Governo do Estado garantem a construção de quatro pontes de concreto armado em Guia Lopes da Laguna. Ao todo, R$ 8,9 milhões foram aplicados em três obras já concluídas e entregues à população e uma quarta construção que está em andamento.

Das três pontes de concreto finalizadas, uma fica sobre o córrego Desbancado, outra sobre o rio Santa Tereza e a terceira sobre o rio Santo Antônio. A construção sobre o córrego Desbancado tem 30 metros de comprimento por seis de largura e teve custo total de R$ 749,8 mil.

Já a travessia sobre o rio Santa Tereza, na MS-382, possui 50 metros de extensão por 10 de largura e custou R$ 2,1 milhões aos cofres estaduais. A terceira ponte entregue no município saiu por R$ 1,3 milhão ao poder público – a estrutura da travessia tem 60 metros de distância por seis de largura.

Obra em execução

Além das três passagens finalizadas pelo Governo, uma quarta está em execução – obra com custo total de R$ 4,7 milhões e contrapartida da União por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A construção está no início, conforme o projeto executivo da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Depois de pronta, a travessia terá 80 metros de comprimento por seis de largura.

Operários da construção civil trabalham em ritmo acelerado para erguer a ponte sobre o rio Santo Antônio, na MS-382. A nova estrutura vai substituir a travessia que foi inaugurada em abril de 2012 e desabou em efeito dominó em janeiro de 2016 por causa das fortes chuvas de verão.

Para o governador Reinaldo Azambuja, as construções objetivam o desenvolvimento e o progresso da região. “Pontes são alternativas de transporte e produção”, afirma. Segundo ele, o Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões em 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Dessas 90 pontes, 31 já entregamos, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação. Vamos totalizar o maior número de pontes de concreto já construídas em Mato Grosso do Sul. Isso significa desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre nossos municípios”, pontua o governador.

Ponte sobre o rio Santo Antônio de 60 metros de extensão, entregue em março deste ano.

Regiões

As pontes pensadas pelo Governo do Estado para promover a integração dos municípios vão atender várias regiões do Estado. Na região de Campo Grande será beneficiado o municípios de Dois Irmãos do Buriti. Na Grande Dourados são contemplados Caarapó, Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Maracaju e Rio Brilhante. No Bolsão são beneficiados Cassilândia, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas e Paranaíba. Na região do Cone Sul, estão relacionados Eldorado, Iguatemi, Japorã, Juti e Naviraí.

Na região do Pantanal, os municípios irmãos Anastácio e Aquidauana são contemplados. Na região Leste as pontes de concreto chegam a Batayporã, Ivinhema e Novo Horizonte do Sul. Já na Norte Camapuã, Costa Rica, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso são atendidos. Na região Sudoeste são contemplados os municípios de Bela Vista, Bodoquena, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Nioaque. E, na região Sul Fronteira são Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.

Acesse a matéria da série especial sobre pontes que cita todos os municípios que foram e ou estão sendo beneficiados pelo Governo do Estado. Também ouça a entrevista no canal MS no Rádio.

