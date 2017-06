Mais de 80 cachorros são salvos de maus-tratos em mansão 'insalubre' nos EUA, veja fotos e vídeo

Más condições em que os cachorros estavam sendo mantidos Foto: Divulgação Humane Society of the United States

Policiais e membros de grupos que defendem os direitos do animais resgataram, na última sexta-feira, 84 cães da raça dogue alemão mantidos num cativeiro em condições precárias dentro de uma mansão, no estado americano de New Hampshire.

As condições dentro do imóvel eram insalubres, e os cachorros tinham acesso limitado a comida e água. Vários animais estavam sofrendo de doenças graves nos olhos, provavelmente devido a infecções. Dentre os 84 cachorros, a maioria tinha livre circulação pela mansão de oito quartos e nove banheiros.

Os times de resgate disseram que o chão da casa, estimada em US$ 1,45 milhão (cerca de R$ 5 mlhões), estava coberto de fezes, também encontradas nas paredes e nos móveis. A área de preparação de comida estava repleta de pedaços de frango cru apodrecendo.

Ativistas disseram que a mansão tinha cheiro fétido Foto: Meredith Lee/ / Divulgação/The HSUS

Cachorros foram Foto: Divulgação / The Humane Society of the United States

"Foi horrível lá dentro e o fato como um todo. Eu nunca tinha visto uma casa dessa magnitude em condições como essas", disse Lindsay Hamrick, diretora estadual da Humane Society of the United States ao jornal local "Union Leader".

A dona da propriedade, Christina Fay, de 60 anos, foi presa acusada duplamente por negligência depois que a mansão foi invadida para o resgate.

"As condições eram deploráveis. Está difícil encontrar palavras para descrevê-las. Certamente é uma situação em que nenhum animal deveria ser deixado", disse Michael Straugh, chefe de polícia local ao jornal britânico "Daily Mail".

Cachorro com olhos irritados pela condições 'insalubres' Foto: Meredith Lee / Divulgação/The HSUS

Os cachorros, que variavam de idade entre filhotes com apenas algumas semanas e adultos, foram todos retirados do local e estão recebendo tratamento veterinário. Eles não estarão disponíveis para adoção até que Christina seja julgada porque são evidência criminal do caso.

Um dos cachorros resgatados dos maus tratos na mansão Foto: Divulgação Humane Society