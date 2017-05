Mais de 3,4 mil veículos recolhidos em MS podem ir a leilão em 30 dias

O Detran-MS publicou nesta quarta-feira (31) um alerta para cerca de 3,4 mil proprietários de veículos apreendidos e recolhidos para que regularizem suas documentações, sob risco dos veículos irem a leilão.

Os proprietários dos veículos apreendidos deverão pagar os encargos devidos ao Detran-MS num prazo de 30 dias, antes do Departamento iniciar o processo de leilão.

Os veículos recolhidos estão distribuídos em 25 municípios do Estado, nos pátios do Detran-MS e nas Agências de Trânsito municipais. Cada carro ou moto pode ser leiloado da forma que o Departamento bem entender, podendo voltar a circular, ir para reciclagem ou desmonte.

Segundo o edital de notificação publicado pelo órgão, caso o leilão dos veículos não seja suficiente para pagar os encargos devidos, os proprietários podem ainda ser cobrados judicialmente dos valores remanescentes.

O edital de notificação informa a localização, marca do veículo, placa, chassi e nome do proprietário. Para conferir o edital, acesse o Diário Oficial do Estado a partir da página 21.