Maio termina com pancadas de chuva e previsão de noite fria em MS

Maio está finalmente terminando! Nesta quarta-feira (31), a chuva chegou de madrugada em Campo Grande e o dia amanheceu nublado com temperatura amena: 19°C. As temperaturas ficam entre 13°C e 29°C.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), um sistema frontal se desloca pelo Estado favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva, especialmente nas regiões oeste e sul de Mato Grosso do Sul.

No decorrer, as instabilidades avançam para o centro-leste e em seguida para as regiões norte e nordeste do Estado. Antes do término do dia a nebulosidade diminui e as temperaturas entram em acentuado declínio com a intrusão da massa de ar frio.

Na quinta-feira, 1° de junho, as temperaturas ficam entre 8°C e 25 °C.

Em Campo Grande, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura entre 15°C e 25°C.