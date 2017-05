Maio começa com 8 concursos abertos em MS e salários de até R$ 18 mil

Maio começa com o feriado de Dia do Trabalhador, mas para quem busca uma vaga em um concurso público, não é dia de ficar parado. Nesta semana, Mato Grosso do Sul está com oito processos seletivos abertos e salários que podem chegar a R$ 18 mil.

Para quem vai se candidatar a uma das mais 500 vagas do concurso para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), deve fiar atento. O prazo para a inscrição termina no próximo dia 9.

Prefeitura de Vicentina

A prefeitura de Vicentina, cidade a 246 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo para a contratação de trabalhadores temporários. No edital há cargos e as vagas são para formação de cadastro de reserva, podendo o candidato ser convocado a qualquer momento.

Há vagas para os níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil. As inscrições deverão ser realizadas, via Internet, no endereço eletrônico http://www.sigmams.com.br, até as 23h59 da segunda-feira, 1° de maio. (Veja o edital)

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Técnicos-administrativos

O concurso para a carreira de técnicos administrativos da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) teve as inscrições prorrogadas até às 17h do dia 12 de maio. O edital prevê 34 vagas para cargos de nível médio e 24 para nível superior.

As inscrições serão feitas pelo endereço eletrônico www.fapems.org/concurso. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 12 de maio. O salário inicial do Assistente Técnico de Nível Médio é de R$ 1.572,95, mas se o servidor possuir curso profissionalizante, a remuneração aumenta para R$ 1.808,89. Caso o servidor tenha graduação completa, o salário passa para R$ 1.887,54 e, em caso de pós-graduação, para R$ 2.359,42.

Já o salário inicial do Técnico de Nível Superior é de R$ 2.246,48. O servidor que tiver concluído pós-graduação em nível de especialização, passa a ganhar R$ 3.370,32; em nível de Mestrado, a remuneração sobe para R$ 4.718,45 e, para os servidores com Doutorado, os valores chegam a R$ 6.515,95. (Veja o edital)

Professores

A Uems também está com seleção para professores temporários em Paranaíba, a 430 quilômetros de Campo Grande.



Saiba Mais

Prefeitura de Três Lagoas abre seleção com mais de 200 vagas e salários de R$ 12 mil

No dia do trabalhador, governo comemora geração de empregos em MS

Prefeitura de MS abre seleção para temporários com salário de até R$ 2,5 mil

As vagas são para docentes das áreas de Língua Brasileira de Sinas – Libras e Pedagogia. O valor da aula oferecido é de até R$ 50,62, desde que não ultrapasse as 40 horas semanais.



O processo de seleção será composto por prova didática e prova de títulos, até 17 maio, na Unidade em que a caga é ofertada. (Veja o edital)

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o cargo de professor titular. As oportunidades são nas áreas de Direito e Biotecnologia e a formação exigida é Doutorado.

O concurso será composto por provas escrita e oral, defesa de memorial e prova de títulos. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no portal www.concursos.ufms.br até 7 de maio e a taxa é de R$ 350.

Na área de direito, os vencimentos podem chegar a R$8,6 mil. Para biotecnologia, R$ 18 mil. (Veja o edital)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai contratar mais de 500 pessoas em Mato Grosso do Sul para a realização do Censo Agropecuário 2017. O trabalho é temporário e a remuneração pode chegar a R$ 4 mil.

As inscrições começam às 14 horas da segunda-feira (10) e deverão ser feitas abertas até 9 de maio de no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas). A taxa de participação será variável de R$ 27,00 a R$ 78,00, conforme a função pretendida.

Em Mato Grosso do Sul estão previstas vagas para analista censitário (3 vagas - R$ 4 mil), agente censitário administrativo (8 vagas - R$ 1,5 mil), analista censitário regional (10 vagas - R$ 2,5 mil), analista censitário de informática (4 vagas – R$ 1,7 mil), analista censitário municipal (42 vagas – R$ 1,9 mil), analista censitário supervisor (141 vagas – R$ 1,6 mil) e recenseador (346 vagas – remuneração por produção). (Veja o edital)

Marinha

O Corpo de Saúde da Marinha vai abrir concurso com 146 vagas nos diversos Distritos Navais do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, há quatro vagas em Ladário, a 435 quilômetros de Campo Grande.

Em Mato Grosso do Sul, as vagas são para o 6º Distrito Naval: Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Psiquiatria e Radiologia. O edital completo, com seus anexos, estarão à disposição dos candidatos na Internet, no endereço www.ensino.mar.mil.br. As inscrições seguem até o dia 15 de maio.

Após a aprovação no curso de formação e a nomeação dos Oficiais da Marinha do Brasil, os vencimentos chegam a aproximadamente R$ 9 mil.

Prefeitura de São Gabriel do Oeste

A prefeitura de São Gabriel do Oeste, a 133 quilômetros de Campo Grande está com inscrições abertas para concurso público com mais de 100 vagas. Os salários podem chegar a R$ 14 mil. As inscrições serão feitas pelo endereço eletrônico www.fapec.org/concurso até 3 de maio.

As vagas são para os níveis superior, médio e fundamental. Entre as vagas estão: assistente social, enfermeiro, pedagogo escolar, professor, assistente de administração, motorista de transporte escolar, auxiliar administrativo escolar, mecânico especializado, técnico de enfermagem, borracheiro, merendeira/cozinheira, recepcionista, agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde, motorista de veículos pesados e coletor de resíduos.

Os maiores salários são para as especialidades médicas: anestesista, emergencista, ginecologista, oftalmologista, ortopedista e pediatra (R$ R$ 14.486,93). (Veja o edital)

CREA-MS

O Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para concurso com 15 vagas e salários que podem chegar a R$ 7 mil. Também há formação de cadastro de reserva e lotação em diversas cidades sul-mato-grossenses.

As inscrições devem ser feitas até 11 de maio de 2017 no endereço eletrônico www.fapec.org/concurso.

Profissional do Sistema Confea/Crea - Analista Técnico (Nível Superior Completo: Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia, Meteorologia e Tecnólogos nestas áreas. Carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$7.704.40 - 1 vaga para Dourados e cadastro de reserva em Campo Grande).

Analista de Tecnologia da Informação Analista de Tecnologia da Informação (Curso de Nível Superior equivalente na área de Tecnologia da Informação: em Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Sistemas de Informação. Carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 5.007,86 - 2 vagas + cadastro de reserva em Campo Grande)

Contador (Nível Superior Completo - Bacharelado em Ciências Contábeis, com registro no CRC/MS. Carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 5.007,86 - 1 vaga em Campo Grande)

Procurador Jurídico (Nível Superior Completo Bacharelado em Direito, com registro na OAB/ MS. Carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 5.007,86 - 1 vaga em Campo Grande)

Agente Administrativo (Ensino Médio Completo. Carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 2.121,80. Cadastro de reserva: Amambai, Jardim e São Gabriel do Oeste - 3 vagas em Campo Grande - 1 Vaga para as cidades: Chapadão do Sul, Dourados, Maracaju, Paranaíba e Três Lagoas).

Agente de Fiscalização (Ensino Médio Completo. Carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$3.081,76 - 1 Vaga para as cidades: Dourados e Três Lagoas)

As provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, estão previstas para o dia 28 de maio e serão realizadas em Campo Grande (MS). (Veja o edital)

Estágio

Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul

O MPE MS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu processo seletivo para estagiários, dos níveis superior (graduação e pós-graduação) e nível médio profissionalizante. As inscrições vão até o dia 8 de maio.

De acordo com o edital, os estagiários da pós-graduação terão direito a uma bolsa de R$ 1,8 mil, cumprindo uma carga horária de 30 horas semanais. Os estagiários dos cursos de graduação terão bolsa de R$ 855,50, cumprindo 25 horas semanais. Os estagiários de Direito terão uma bolsa menor, de R$ 743,91, por trabalharem apenas 20 horas semanais.

Os estagiários do ensino médio profissionalizante trabalharão 20 horas semanais também e terão direito a uma bolsa de R$ 648,88. (Veja o edital)