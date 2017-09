Mãe e filha se envolvem em acidente após condutor de Palio alegar falta de visão em ‘ponto cego’

Condutor de Fiat Palio avançou no cruzamento e atingiu mãe e filha que estavam em uma Honda Biz - Foto: Luciene Carvalho/Nova News

Visto a princípio como mais um caso de desrespeito às regras de sinalização, um acidente de trânsito deixou mãe e filha feridas por volta das 13h da tarde desta quarta-feira (20). Ao avançar uma placa de ‘Pare’ existente no local, o condutor do Fiat Palio disse que não viu as ocupantes da Honda Biz.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso no local, o condutor, que não teve a idade divulgada, acredita que as ocupantes da motocicleta ficaram escondidas no ‘ponto cego’ da canaleta do veículo ao fazer o cruzamento na avenida.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida José Heitor de Almeida Camargo com a Rua Milton Modesto e envolveu os veículos ambos com placas de Nova Andradina.

De acordo relato de populares, mãe e filha estavam na motocicleta e seguiam pela avenida sentido bairro/centro quando foram atingidas pelo veículo de passeio após o condutor avançar a placa de ‘Pare’ existente no local.

Uma vítima foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros e a outra pelo Samu. Um bombeiro à paisana que estava passando pelo local também deu suporte ao atendimento. Encaminhadas ao Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’, nada de grave as duas aparentemente sofreram após o desconforto do socorro devido ao chão muito quente na hora do acidente.