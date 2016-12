Mãe e filha morrem em acidente entre carreta e caminhonete na BR-163

FOTO: FACEBOOK

Bernardete Maria e Daniele Caroline Gregio, 56 e 28 anos, morreram hoje em decorrência de acidente na BR-163, próximo a Jaraguari. Mãe e filha estavam em caminhonete que perdeu controle e bateu em carreta carregada de milho. Condutor do veículo está em estado crítico na Santa Casa.

Equipes da concessionária CCR MSVia foram acionadas, às 12h35, para atender acidente envolvendo caminhonete S-10 e carreta Scania no KM 507 da rodovia federal. Chovia quando o veículo, com destino a Rio Verde de Mato Grosso, perdeu o controle e bateu de lado na carreta.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a morte de Bernardete Maria Andreazza Gregio ainda no local, já sua filha Daniele Caroline Gregio foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande onde faleceu, às 14h40, em decorrência de parada cardiorrespiratória.

Marido e pai das vítimas, Antenor Gregio, 59 anos, foi resgatado com vida junto com a filha e permanece na área vermelha do pronto socorro da Santa Casa, onde se recupera de lesões nas costelas, tórax e pulmão. Seu estado de saúde é estável.

Perícia sobre o acidente, conforme assessoria da PRF, deve ser divulgada em cinco dias. Tráfego na rodovia foi normalizado, depois da retirada dos veículos.