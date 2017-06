O Mercado Julifran Smart em Fátima do Sul realiza promoção toda semana, “QUARTA-FEIRA VERDE”, “QUINTA DO FILÉ”, “SEXTA DO PEIXE” E O “SABADÃO DA ECONOMIA”. Venha até o Mercado Julifran e confira nossos preços.

O Mercado Julifran está localizado na rua Tenente Antonio João, esquina com a Presidente Vargas, e atende pelo telefone 3467-3407.