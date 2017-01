Lagoa transborda e moradores começam ano com casas alagadas em Batayporã

Uma moradora ouvida pela reportagem resumiu tudo em apenas uma palavra: "tristeza". Questionada se ela queria comentar sobre os prejuízos, apenas disse que estava vendendo a casa para ver se fica livre do que ela chama de um pesadelo.

Um trator da Secretaria de Obras do município esteve no local colocando alguns cavaletes para interditar as ruas alagadas para evitar que carros circulem pelo local. Após a chuva, funcionários continuavam monitorando local. Até fechamento da matéria, a Prefeitura ainda não tinha se manifestado sobre prejuízos.