Ladrões voltam a tocar terror durante assalto á Relojoaria Pedra Bonita em Itaporã

Menos de 43 dias do ultimo assalto, relojoaria volta a ser alvo de assaltantes em Itaporã, neste sábado (11/02) assaltantes armados com pistola renderam novamente funcionários da Relojoaria Pedra Bonita. No assalto levaram duas amostras de jóias e todo dinheiro que estava no caixa em seguida saíram tomando rumo ignorado.

Em contato coma a gerente ela informou o Itaporã Agora que ela estava próxima da praça indo a uma farmácia, quando ela percebeu a presença de dois indivíduos em uma moto Titan preta em atitude suspeita. A gerente tentou avisar os funcionários, como eles não entenderam do que se tratava ela mesmo ligou no 190 e informou a policia sobre o possível assalto. Segundo informações preliminares os indivíduos estavam com a vestimenta moletom preto e vermelho armado com pistola e conduziam uma moto Titan preta.

A Polícia Militar de Itaporã fez buscas nas imediações, mas ainda não localizou os acusados. Ainda não foi divulgada uma estimativa do valor do prejuízo. Qualquer informação que possa chegar no paradeiro dos indivíduos ligar no 190 da Policia Militar.