Ladrão apanha e vai parar no hospital após arma falhar em assalto

Revólver, munições e celular apreendidos com assaltante (Foto: BPChoque/Divulgação)

Um assaltante de 30 anos foi parar no hospital, na noite de quinta-feira (4), depois de lutar com o dono de um bar, no jardim Panorama, na região leste de Campo Grande. O ladrão tentou atirar na vítima, mas a arma falhou. O homem foi dominado pelo comerciante e amarrado em um pilar até a chegada da polícia.

De acordo com o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque), por volta das 18h30 (de MS), o dono do bar localizado na rua Londrina, que é um policial aposentado de 58 anos, estava perto do balcão quando foi rendido pelo assaltante armado com um revólver calibre 32.

O ladrão fazia ameaças e exigia todo o dinheiro do caixa. O comerciante reagiu segurando a arma do assaltante e começaram a lutar. O bandido tentou atirar, porém, a arma falhou. Outro suspeito que estava em uma moto perto do bar fugiu.

A polícia foi chamada e encontrou o assaltante amarrado e ferido. Ele foi levado ao Centro Regional de Saúde (CRS), do bairro Tiradentes. Por causa da gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido para a Santa Casa, com escolta policial.