JUTI: Jovem é assassinado a facadas, dois dos três autores são adolescentes

William Santiago Terrengue, 18 anos, foi agredido e assassinado a facadas, na noite de ontem (25), por três rivais, dois deles adolescentes. A vítima foi esfaqueada em frente de lanchonete localizada na Rua Sérgio Maciel, na região central de Juti, e morreu em hospital. Vilmar Nunes, 28 anos, foi preso e os garotos, de 16 e 17 anos, apreendidos.

De acordo com informações do site Dourados News, vítima e autores tinham rixa antiga. Ontem, ao encontrar William, o trio passou a agredi-lo com socos e chutes. Em seguida, atacaram a vítima com cinco golpes de faca nas costas.

O jovem foi levado para hospital, contudo não resistiu. Inicialmente os autores fugiram, mas algum tempo depois foram encontrados e detidos. Os dois menores de idade deverão ser transferidos para a Unei (Unidade Educacional de Internação) de Dourados.