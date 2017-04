Juiz Federal Odilon de Oliveira proferirá palestra em Deodápolis no dia 11 de abril

Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Deodápolis e a Secretaria de Estado de Educação, promoverá no próximo dia 11 de abril a vinda do Juiz Federal Odilon de Oliveira que irá conduzir uma palestra no Salão Paroquial sobre Convivência familiar, Combate as Drogas na infância e adolescência e Educação. A vinda do Juiz é uma ação idealizada através do programa ‘Cultura, Arte e Paz (CAP)’ do Governo do estado.

“Este programa tem por objetivo implementar políticas publicas para promover ações para a formação de uma cultura de respeito a dignidade humana, fortalecendo a promoção e a vivência dos valores da liberdade, justiça, igualdade, solidariedade, cooperação, tolerância e paz. No próximo dia 11 de abril, o Juiz Federal Odilon de Oliveira, estará em nosso cidade a partir das 15hs, lá no Salão Paroquial e desde já todos são convidados a participar!” destacou o Secretário Municipal de Educação, Adriano Pimentel.

O evento deverá reunir um grande numero de estudantes das redes municipal e estadual de ensino no Salão Paroquial. O evento também será aberto ao publico em geral.