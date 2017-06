Jovem é preso com R$ 2,8 mil que pegou no chão após explosão de carro-forte

FOTO: DIVULGAÇÃO

Um jovem de 24 anos foi preso por furtar R$ 2.817,00 que se espalharam na MS-156 após a explosão de um carro-forte nesta terça-feira (6) em Amambai. Com base em informações de testemunhas, o autor foi preso por volta do meio-dia na Vila Jardim Panorama.

De acordo com informações, o jovem passava de bicicleta pelo local minutos após a explosão e, juntamente com outras pessoas, pegou as notas que estavam espalhadas pelo chão.

Caso

O carro-forte roubado na manhã desta terça-feira (6) na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai foi completamente destruído e munições .50 e também dinamites foram encontradas no local. Segundo informações preliminares, o crime aconteceu na MS-156, estrada que liga Amambai a Caarapó, próximo à ponte do Rio Amambai.