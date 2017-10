Jovem de 34 anos comete suicídio na janela da sala de sua residência em Itaporã

Após não chegar no local de trabalho na manhã de hoje, funcionários da loja entraram em contato com o irmão de Aline, que então foi até o endereço da mesma constatando o suicídio.

Velório e Sepultamento

O corpo será velado por parentes e amigos no memorial Pax Primavera, na Rua Duque de Caxias na tarde de hoje, já o sepultamento será no domingo (15) no cemitério Cristo Redentor com horário a definir pela família

