JATEÍ conclui tubulações e realiza manutenção das estradas vicinais

No município de Jateí, atendendo determinação do prefeito Arilson Nascimento Targino (sem partido), com um trabalho constante o departamento de Infraestrutura Municipal concluiu duas novas tubulações, e realiza manutenções nas estradas vicinais.

O Secretário Municipal de Infraestrutura Valmir Tomaz a frente dos trabalhos, foram concluídas duas tubulações, uma na linha do Caraguatá e outra na Linha do Oculto, onde se encontra também com uma ponte em fase de conclusão. Já os trabalhos de cascalhamento e levantamento de estrada estão ativos na Linha do Proterito Nascente 5km e em breve no Oculto. “Estamos com um trabalho constante com eficiência e agilidade, assegurando maior comodidade e segurança a população, sem esquecer dos serviços urbanos com varrição, capina e recolhimento dos lixos e limpeza de diversas áreas públicas”.

O prefeito Arilson Targino que tem acompanhado com frequência as ações realizadas, garante que o importante é realizar o trabalho de forma transparente e responsável, proporcionando à população, além de uma infraestrutura digna, melhores condições de vida destacando que isso se consegue com muito empenho de todos para conseguir o cumprimento das metas e realização dos compromissos assumidos com a comunidade. “Assumimos o governo municipal com o propósito de uma Jateí cada vez melhor, foi um grande desafio, pois passamos por diversas situações difíceis, mas mesmo assim não medimos esforços para executar nosso plano de ações, tudo de acordo com as possibilidades, sempre trabalhando com respeito e dignidade com o povo jateiense” finaliza o prefeito.