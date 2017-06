Irritado, marido joga água fervente em esposa por demora em fazer café

Vítima foi encaminhada por uma vizinha ao Hospital Municipal de Itaporã. Foto: Itaporã Agora

Aproximadamente, à 00h05 deste sábado (24), um homem empurrou um caneco com água fervendo para cima de sua esposa provocando queimaduras na mulher que teve que ser internada no Hospital Municipal de Itaporã-MS.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a mulher estava dormindo quando o homem entrou no quarto gritando para ela se levantar e fazer café. A vítima teria demorado, ao chegar no fogão a água já estava fervendo.

A vítima relatou aos policiais que quando pegou o caneco, o homem empurrou para cima dela, derramando a água em seu corpo.

A vítima correu para frente da casa pedindo socorro e foi encaminhada por uma vizinha ao Hospital Municipal de Itaporã, onde foi constatado queimaduras de primeiro grau em parte da face e no antebraço esquerdo. Ela atendida pelo médico de plantão, medicada e liberada.

Com a descrição do acusado, identificado como Adair Barbosa Franco (36), e localização da residência, situada no distrito de Montese, os Policiais Militares de Itaporã foram até o local, mas não conseguiram localizar o homem.

A vítima relatou aos policiais que já foi agredida outras vezes pelo marido, chegando a registrar um boletim de ocorrência, porém retirou a denúncia após a promessa dele de nunca mais agredi-la.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Itaporã, que investiga o caso.

Por Aislan Nonato, do iFato