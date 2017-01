IPVA 2017: Pagamento à vista ou primeira parcela vencem neste dia 31 de janeiro

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vence no dia 31 deste mês de janeiro. O prazo é válido para os proprietários que optarem pelo pagamento à vista com 15% de desconto ou dividir o valor em cinco parcelas. Atualmente, a frota sul-mato-grossense registra 961.368 veículos.



De acordo com o Governo do Estado, o formulário continua sendo emitido em formato único, independente da opção de pagamento (à vista ou parcelada). Para quem optar por dividir, as datas de vencimento serão 31 de janeiro (1ª parcela), 24 de fevereiro (2ª parcela), 31 de março (3ª parcela), 28 de abril (4ª parcela) e 31 de maio (5ª e última parcela).



Os contribuintes que por ventura não estiverem em posse dos boletos tem a opção de emitir uma segunda via por meio da internet. O IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do Governo do Estado, ficando atrás apenas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



A Sefaz informa ainda que, em caso de dúvidas, os contribuintes devem se dirigir pessoalmente às Agências Fazendárias em seus respectivos municípios, munidos de documentos pessoais e do veículo ou ainda procurar a Unidade de Acompanhamento e Arrecadação de Outros Tributos/IPVA, que fica em Campo Grande, na avenida Fernando Correa da Costa, nº 858, das 7h30 às 13h30. A secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7513 / 7534/ 7541 para mais informações.