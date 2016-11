IPRESUL - Previdência própria paga salários de novembro e 13º salário em FÁTIMA DO SUL

A Diretoria Administrativa do IPREFSUL – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Fátima do Sul – MS, faz o pagamento neste dia 30 referente ao mês de novembro e no dia 1º de dezembro estará efetuando o pagamento do 13º salário, a folha de pagamento referente aos meses de novembro e 13º perfaz um total de R$ 343.307,88 (Trezentos e quarenta e três mil trezentos e sete reais e oitenta e oito reais), que será injetado no comércio local, aquecendo assim as vendas deste fim de ano.

O IPREFSUL completará em maio de 2017, quinze anos de sua criação, a Diretoria Administrativa composta por MARIVALDO SILVA DE SOUZA, ELIZETE CRISTINA GOES DOS SANTOS e MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA, juntamente com os Conselhos Curadores, Fiscal, vêm desempenhando um bom trabalho frente a esta Autarquia Previdenciária, criado em, em 21 de Maio de 2002, onde na época assumimos uma conta bancária com um caixa de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) e uma folha de Pagamento com Aposentados e Pensionistas na faixa de 11.000,00 (Onze mil reais), hoje após 14 anos de criação, o IPREFSUL conta com um saldo em conta bancária no valor de R$ 8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais) e conta com 103 aposentados e 40 Pensionistas, fruto este de um trabalho comprometido e responsável, tanto da Diretoria Administrativa e dos Conselheiros. Vale ressaltar que o Instituto de Previdência sempre teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério da Previdência Social e pelos Conselhos Curador e Fiscal, e Câmara Municipal.

Ressaltamos também que no dia 16 de dezembro do presente ano será realizado um recadastramento Aposentados e Pensionistas do IPREFSUL, com início às 15h00min no Centro de Convivência do Idoso – CONVIVER .

O IPREFSUL atende à Rua Antônio Barbosa nº 1980, telefone 3467-1121, no prédio da antiga Prefeitura Municipal que hoje funciona a Secretaria de Gestão e está a disposição tanto dos Servidores Municipais quanto da População de Fátima do Sul, para visita ou esclarecimentos quanto ao funcionamento.

A Diretoria do IPREFSUL, juntamente com os Conselhos Curador e Fiscal, deseja a todos um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado.