Instituto emite alerta de tempestade para MS nesta segunda-feira

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), emitiu na tarde desta segunda-feira (28), alerta de tempestade com perigo potencial para Mato Grosso do Sul. Conforme o instituto, a nebulosidade aumenta e ocorrem pancadas de chuva por vezes forte em todo o Estado no período da tarde.

Segundo o alerta emitido pelo Inmet, há riscos potenciais de queda de galhos de árvores e leves alagamentos. Os ventos vão estar entre 40 e 60 km por hora, além de chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora.

Previsão da semana - Para terça-feira (29), o tempo ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente no decorrer da tarde. A mínima será de 20º C e a máxima de 25º C.

As pancas de chuva com trovoadas devem continuar ocorrendo as regiões norte e noroeste de MS na quarta-feira (30). Para o sudoeste, o tempo estará parcialmente nublado e a possibilidade de chuva é pequena. Nas demais áreas, chove de forma isolada. As temperaturas variam entre 19ºC e 33º C.

A quinta-feira (1º) será fria, com mínima de 16º C. O tempo amanhecerá nublada com pancadas de chuva isoladas com excessão do sul e sudeste de Mato Grosso do Sul, onde o céu ficará parcialmente nublado a nublado. A máxima será de 33º C.

As temperaturas voltam a subir na sexta-feira (2), quando a mínima será de 18ºC e a máxima de 34ºC. O período da manhã será de céu nublado, e pancadas de chuva e trovoadas irão ocorrer.