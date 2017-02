Instituto emite alerta de tempestade em MS nesta segunda-feira

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (13). O aviso dura até às 22h59.

Conforme o Instituto, a previsão é de ventos intensos com velocidade entre 40 e 60 quilômetros por hora, chuva de até 50 milímetros e queda de galhos de árvores. Há risco ainda de corte de energia elétrica e leves alagamentos.

Previsão - Devido ao sistema de baixa pressão de níveis inferiores da atmosfera que atua em Mato Grosso que promove convergência dos ventos em Mato Grosso do Sul e causa pancadas de chuva e trovoadas isoladas até quarta-feira (15), principalmente no noroeste do Estado.

O tempo fica estável a partir de quinta-feira (16), quando o sistema de alta pressão sobre o oceano Atlântico se fortalece em níveis médios e penetra o leste de MS.