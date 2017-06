Inmet emite alerta de tempestade para 40 municípios e nova frente fria em MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestade válido para 40 municípios de Mato Grosso do Sul, entre eles Dourados, Jardim, Ponta Porã e Rio Brilhante. O aviso começou a valer na manhã desta terça-feira (06) e vai até 5h da quarta-feira (07).

Os risos são de falta de energia elétrica, queda de árvores e leves alagamentos. Os ventos serão intensos e podem varia de 40 a 60 Km/h. O acumulado de chuva pode varia entre 20 e 30mm/h.

Durante a chuva o Inmet, alerta para que a população não se abrigue embaixo de árvores, desligue os aparelhos elétricos, documentos e objetos de valor devem ser colocados em sacos plásticos bem fechados e em local protegido. Não estacionar os carros próximo a torres de transmissão e placas em geral.

Ainda de acordo com o instituto a previsão do tempo na quarta-feira as temperaturas variam em 32ºC a máxima e 21ºC a mínima no interior do estado e na Capital entre 30ºC a máxima e 21ºC a mínima. A umidade relativa do ar pode chegar aos 90%.

Na quinta-feira (08), uma nova frente fria deve chegar no sul e sudoeste do estado, provocando pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o MS. As temperaturas em Campo Grande ficam entre 30ºC a máxima e 17ºC a mínima. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 65%.

Para o interior do estado a temperatura máxima fica na casa dos 34ºC e a mínima em 15ºC, com possibilidade de declínio. A umidade relativa do ar pode chegar aos 80%.

E a semana fecha com as temperaturas mais baixas, na sexta-feira (09), a máxima para o estado fica nos 25ºC e a mínima pode chegar aos 6ºC, o tempo será nublado e com chuva. Na Capital as temperaturas ficam em 18ºC a máxima e 8ºC a mínima com possibilidade de queda. A umidade relativa do ar pode atingir os 95%.