Indústria que prevê gerar 2 mil empregos será lançada nesta terça em Dourados

Será lançado na terça-feira (6) a pedra fundamental das unidades de processamento de soja e refinaria de óleo da Coamo Agroindustrial Cooperativa em Dourados. A solenidade de lançamento será realizada às 10h, às margens da BR-163, local das novas instalações das indústrias, e contará com as presenças da diretoria da Coamo e de autoridades locais, estaduais e nacionais.

A instalação das unidades em Mato Grosso do Sul representa a confiança da Coamo na política de atração de investimentos do Governo do Estado, defende o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

"O investimento da Coamo também confirma a viabilidade da nossa política de trocar impostos por empregos", destaca. Segundo a cooperativa, serão dois mil empregos diretos e indiretos durante a construção das indústrias. Após a conclusão, mais de 350 empregos diretos.

Com investimento de R$ 650 milhões, o novo empreendimento constará de uma indústria de processamento de soja para 3.000 toneladas de soja/dia, produção de farelo e óleo, e uma refinaria para 720 toneladas/dia de óleo de soja refinado, equivalente a 15 milhões de sacas de soja /ano. A previsão é de que as obras das novas indústrias sejam iniciadas em janeiro de 2017 e concluídas em 2019.