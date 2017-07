Incêndio na área urbana de Corumbá consome três hectares de vegetação

Os bombeiros levaram três horas para combater o fogo

Dezenove atendimentos foram registrados pelo Corpo de Bombeiros de Corumbá nas últimas 24 horas. De acordo com a Central de Operações do 3º Grupamento, houve combate a incêndio em uma vegetação localizada na área central da cidade. Os bombeiros levaram três horas para apagar as chamas que consumiram cerca de três hectares. Não há informação sobre as causas do incêndio.

Na tarde de domingo, militares do 3º Grupamento e equipes do Prevfogo, coordenado pelo Ibama, combateram outro incêndio em vegetação. Desta vez, as chamas consumiram aproximadamente oito hectares de pastagem no assentamento São Gabriel, distante 35 quilômetros da área urbana de Corumbá.

De acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), nas últimas 48 horas, Corumbá é a quinta cidade com maior número de focos de incêndio registrados, 27 no total. Em 2017, já são 615, maior número registrado entre as cidades do país. Em julho, já são 126 focos de incêndio no município.

A última chuva registrada em Corumbá pelas estações pluviométricas localizadas nas escolas Almirante Tamandaré e Luiz Feitosa Rodrigues, foi em 19 de junho. Naquele dia a precipitação foi de 4,3 milímetros em média.