Incêndio em lavoura de cana se espalha e atinge acampamento de sem-terra

Um incêndio iniciado por volta de 11h de hoje (17) em uma lavoura de cana atingiu um acampamento de trabalhadores sem-terra em Dourados, a 233 km de Campo Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um canavial da usina São Fernando, localizada perto da MS-379, que liga a BR-463 a Laguna Carapã.

Equipes da própria usina iniciaram o trabalho para controlar o incêndio, mas as chamas se espalharam e chegaram ao acampamento. Alguns barracos foram queimados, mas não há relato de pessoas feridas.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros chegou a atolar durante o trabalho para controlar as chamas. Pessoas que estão no local informaram que alguns focos ainda estão sendo debelados, mas o incêndio não deve se espalhar.