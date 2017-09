IFMS oferece 1.390 vagas em cursos Técnico Integrado ao ensino médio

Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul)está com as inscrições abertas para 1.390 vagas em cursos técnicos integrados ao nível médio, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2018. As inscrições terminam no dia 3 de novembro.

Os cursos técnico oferecidos são em Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia. As ofertas são para as cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para participar, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula, prevista para dezembro, e possuir CPF (Cadastro de Pessoa Física) em seu nome. O número do documento deverá ser informado no ato da inscrição.

No curso técnico integrado, o estudante tem a oportunidade de fazer, ao mesmo tempo, o ensino médio regular e a formação profissional e tecnológica escolhida. Após se formar, o diploma possibilitará o ingresso na universidade ou no mercado de trabalho. As inscrições devem ser realizadas até o dia 3 de novembro pelo site http://selecao.ifms.edu.br/login.

O valor da taxa é de R$ 20 e poderá ser paga até 6 de novembro. Será concedida isenção da taxa aos candidatos de escolas públicas que apresentarem comprovante de escolaridade referente ao último ano do ensino fundamental. A prova será realizada no dia 19 de novembro, nos dez municípios onde o IFMS possui campus. (Veja o edital)