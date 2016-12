Idosa de 72 anos é agredida com cabo de vassoura pela própria filha

Idosa de 72 anos, foi agredida pela própria filha, de 41 anos, a golpes de cabo de vassoura na noite de ontem (25), no Jardim Félix, em Aparecida do Taboado (MS). A mulher ainda teria expulsado a mãe de sua casa.

Foi a própria vítima quem acionou a policia para relatar as agressões. Ela informou que sempre sofreu agressões da filha, até que ontem a mulher a jogou no chão e bateu com o cabo de vassoura.

Uma testemunha que passava pela Rua Campo de Marte e teria prestado ajuda. Os agentes estiveram na casa da filha da idosa que negou as acusações. As duas foram encaminhadas a delegacia, onde foi solicitado o exame de corpo de delito.