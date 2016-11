Iagro alerta para prazo de registro de vacinação contra febre aftosa em MS

Chega ao fim nesta quarta-feira (30) a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul nas regiões do Planalto e Fronteira. Na região do Pantanal esse prazo vai até dia 15 de dezembro.

Com 9.215.889 doses da vacina adquiridas a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) chama a atenção para o prazo de registro dessa vacinação realizada em bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade nas regiões do Planalto e Fronteira e em todo rebanho dos produtores do Pantanal que optaram pela vacinação em novembro.

Nas regiões do Planalto e Fronteira os produtores tem prazo até 15 de dezembro para realizar o registro. Já na região do Pantanal a vacinação é realizada ate 15 de dezembro, e o registro pode ser feito até 30 de dezembro. Em todos os casos, o registro da vacinação pode ser realizado diretamente pelo produtor no site www2.iagro.ms.gov.br, ou em casos específicos, e a critério da Iagro, em seus escritórios locais.

Segundo relatório da Agência, até o ultimo dia 15, já havia sido comunicada a vacinação de 4.470.039 animais no sistema e-Saniagro, o que representa apenas 49,31% do numero de doses adquiridas junto aos estabelecimentos comerciais.

Por conta de Mato Grosso do Sul ter na pecuária a base de sua economia e possuir o maior número de plantas frigoríficas que exportam carne in natura para os Estados Unidos a a busca por manter excelência do serviço oficial de defesa animal no Estado é constante. Mato Grosso do Sul obteve índice de cobertura vacinal na última campanha de 99,4%, número que representa o terceiro melhor resultado do País e vem evoluindo a cada ano.

Desde 2006 Mato Grosso do Sul não registra focos do vírus da febre aftosa, e desde 2008 o Estado, que possui 20.379.329 cabeças de gado, mantem o status de zona livre da doença.