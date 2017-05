Começa nesta terça-feira a Festa das Mães na ACIFAS em Fátima do Sul

A partir desta terça-feira à tarde (09/05), a ACIFAS realiza em seu auditório, até sexta-feira próxima, os sorteios da SEMANA DAS MÃES, uma promoção mais afinada com os anseios gerais, principalmente abordando o lado humano - alvo mais importante do trabalho - arbitrando-se pela seleção de prêmios diferenciados, de alto valor emocional. Com presença opcional de público, esses sorteios acontecerão às 14:30, 15:30 e 16:30 hs, diariamente, e serão transmitidos “ao vivo” pelas duas emissoras FM da cidade: Band e Fátima FM.

Serão sorteados diariamente 03 (três) prêmios valiosos: 01 cordão de ouro 18k, com ponto de luz; 01 bicicleta; e 01 bolsa feminina Santa Lola. No dia 20 próximo, acontecerá o show de encerramento da campanha, quando serão sorteados 01 smartphone; 01 bolsa feminina Arezzo; 01 máquina de lavar roupa para 11,5 quilos, 01 aparelho de jantar Oxford, com 30 peças; 01 televisor LED, de 32 polegadas; e 01 lindo relógio feminino, banhado a ouro.

Segundo evento em importância do calendário anual do comércio, o Dia das Mães cresceu este ano, segundo avaliação da ACIFAS, já que se acredita na superação de metas de modo geral e do de Fátima do Sul, em particular. Em função do esforço concentrado que certamente se realiza para compensar as necessidades criadas pela crise de consumo, julgamos que a resposta aos apelos promocionais será mais resultante que as anteriores.