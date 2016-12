Homem pula muro e tenta matar ex-mulher com golpes de foice em cidade do MS

José Reinaldo Florentino dos Santos, de 44 anos, invadiu a casa da ex-esposa, de 33 anos, e tentou matá-la com golpes de foice, mas acabou surpreendido e agredido pelo atual namorado da mulher. A tentativa de homicídio aconteceu às 22h30 de ontem (26) em Rio Brilhante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, José pulou o muro da residência localizada na Agrovila e surpreendeu a ex dentro da casa. Com uma foice, ele passou a agredir a mulher que começou a gritar.

Ao ouvir os gritos, o namorado dela o surpreendeu e conseguiu imobilizá-lo usando um pedaço de madeira. Os dois começaram a brigar, mas José foi imobilizado com um golpe 'mata-leão'.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou José com ferimentos na cabeça e pelo corpo. A mulher foi atingida por um golpe de foice na mão. O namorado teve ferimentos na face e no braço.

Machucado, o autor do crime foi encaminhado ao hospital e depois foi preso.