Homem morre em colisão entre ônibus escolar e pick-up na BR-158

Colisão frontal destruiu pick-up. (Foto: Chapadense News)

O acidente aconteceu por volta das 18h de ontem (26). Conforme registro policial, no ônibus estavam 33 passageiros, alunos de uma faculdade que estavam indo para Paranaíba.

Paulo Roberto de Oliveira Silva, 46, morreu em um acidente envolvendo uma carro e um ônibus na BR-158, próximo ao posto 5º Roda em Cassilândia, distante 418 km de Campo Grande.

A motorista do coletivo contou conduzia pela rodovia no sentido de Cassilândia para Paranaíba, quando avistou o condutor da VW Saveiro, invadir a pista contrária, mas logo retornar para o outro lado da via.

Segundo a condutora do ônibus, ela diminuiu a velocidade, mas o condutor da pickup, Paulo, novamente invadiu a pista contrária, foi quando a motorista do coletivo jogou o veículo para a pista da esquerda, tentando desviar da Saveiro, mas ambos foram para a mesma direção.

A motorista relata ainda tentou retornar para a rodovia, mas os veículos estavam muito próximos e acabaram batendo de frente. Os estudantes não ficaram feridos, mas Paulo morreu no local do acidente.