Homem morre apos cair na frente de caminhão em pátio de oficina mecânica

Investigadores realizam levantamentos no local do acidente-Fotos ( Olimar Gamarra)

Morreu por volta das 13:40 desta segunda-feira (05), um homem de 29 anos que foi atingido por um caminhão caçamba no pátio de uma oficina mecânica localizada no cruzamento da Av. Prefeito Thoefanes com a rua Naur Alves Leite centro de Rio Brilhante.

De acordo com as primeiras informações apurados pela nossa reportagem, junto a Polícia Civil que esteve no local, o motorista que conduzia o caminhão Mercedes Benz de cor branca,no momento da tragédia foi encaminhado para a Delegacia para prestar depoimento. Alem dele outras duas pessoas que teriam presenciado o acidente também irão prestar depoimento.

Informações preliminares indicam que Alanderson Ferreira de Andrade, estava na frente do caminhão quando por motivos a serem apurados caiu e foi atingido pela roda dianteira direita do veículo.

A vítima ainda foi socorrido por uma ambulância ate o hospital de Rio Brilhante mas não resistiu os ferimentos e acabou morrendo.

Nos conversamos com o proprietário da oficina mecânica, que nos informou que Alanderson era diarista na oficina e o caminhão pertence a uma empresa de outro município e utiliza o pátio para consertar os seu veículos. De acordo com o proprietário ele vai acompanhar o depoimento das testemunhas, aguardar as investigações da Polícia e depois deve se pronunciar sobre o caso.

O corpo será encaminhado para o IML na cidade de Dourados, pela Pax Primavera, onde passara por exames para ser liberado para a família.