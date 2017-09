Homem morre após acidente de moto em Angélica

FOTO: PORTAL ANGÉLICA/FACEBOOK

Na tarde deste sábado (16), por volta das 15h40min um fato lamentável aconteceu na estrada que liga o município de Angélica a Usina Adecoagro, onde em um acidente acabou morrendo o senhor Milton Pereira Brandani de 54 anos.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, o senhor Milton Pereira Brandani retornava da usina onde trabalhava, sentido a cidade de Angélica, junto com um amigo que estava na garupa, quando segundo populares acabou se envolvendo em um acidente na região do córrego engano, colidindo a moto em uma patrola que esta fazendo o asfalto naquele trecho, com o impacto os dois ficaram feridos e foram encaminhado para o hospital de Angélica por uma ambulância da Usina Adecoagro.

Devido aos ferimentos Milton Pereira Brandani não resistiu e acabou morrendo. Milton era morador de Ivinhema e por muitos anos trabalhou como professor de Educação Física na Escola Filinto Mullher.