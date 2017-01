Homem é socorrido após ser esfaqueado pelo atual da ex

Foto: Angela Bezerra

Celso Santana da Silva, 38 anos, foi esfaqueado pelo atual namorado da ex-mulher na tarde desta terça-feira (03), na rua Jaborandi, no bairro Vila Bela, em Coxim.

Conforme o site Edição de Notícias, Celso contou que foi até a casa da ex para resolver um assunto de trabalho, porém um adolescente, que é atual namorado dela, não gostou e partiu pra cima dele com um canivete.

Com um corte na lateral do tórax e outro no braço esquerdo, Celso correu até a residência de sua mãe, na rua Dama da Noite, para pedir ajuda. Lá ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e em seguida levado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

A Polícia Militar foi acionada.