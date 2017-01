Homem é morto a pauladas em Itahum por causa de cerca

Morador no distrito de Itahum, em Dourados, foi morto a pauladas depois de discussões com um vizinho, por causa de uma cerca que estaria invadindo o terreno dele.

Segundo a polícia, José Andrade, de 64 anos, e um suspeito discutiram várias vezes, ontem. José alegava que o homem teria avançado a divisa para o terreno dele. Houve bate-boca e à noite, outro confronto.

De acordo com relatos de parentes da vítima, à polícia, o suspeito armado com um pedaço de pau bateu na cabeça do idoso, que morreu no local. A Polícia Militar de Itahum está no encalço do suspeito que teria ido embora em companhia da mulher.

