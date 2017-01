Homem é espancado e tem moto incendiada após briga de bar

Foto: Aislan Nonato

Natalino Henrique Fernandes, de 22 anos, foi agredido por três homens e teve a motocicleta incendiada, na madrugada deste domingo (8), no centro de Itaporã. Conforme o site Itaporã News, o jovem afirmou que deixou o bar da Vanda, que fica na Rua Duque de Caxias, quando foi abordado pelos agressores no cruzamento com a rua 10 de dezembro.

Os agressores derrubaram a moto e espancaram Natalino, colocando fogo no veículo. A Polícia Militar foi até o local e afirmou que o rapaz havia se envolvido em uma briga no bar e alegou que não conhecia os três homens.

A vítima não soube dar detalhes sobre as características dos agressores e disse apenas que um deles estava no bar no momento na confusão. Natalino foi orientado a registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil.