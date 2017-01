Homem é encontrado morto embaixo de cama em Angélica

FOTO: PLANTÃO ANGÉLICA

Um homem de 49 anos, identificado como Pedro Alecrim dos Santos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (10), embaixo de uma cama na casa onde morava, no bairro Ouro Verde, em Angélica.

De acordo com informações do Plantão Angélica, a proprietária do imóvel foi até o local, chamou pela vítima, mas não foi atendida. Ela resolveu entrar na casa e, dentro do imóvel, encontrou Pedro já sem vida, embaixo de uma cama.

Segundo informações do site, Pedro havia sofrido um AVC há dois anos e era alcoólatra. O corpo não apresentava sinais de violência.

As causas da morte serão investigadas.