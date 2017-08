Homem é assassinado na região de Nova Casa Verde

Imagem: Redes Sociais

Na tarde desta segunda-feira (28), por volta das 15h, um homem de 85 anos, identificado como Armando Félix de Sá, foi encontrado morto em uma propriedade rural localizada no Assentamento Teijin, região de Nova Casa Verde em Nova Andradina. Informações preliminares dão conta de que a vítima teria sido encontrada caída com uma faca cravada na região do pescoço.

Segundo a polícia, o corpo do idoso teria sido encontrado por uma mulher que fazia serviços de limpeza na casa, onde Armando morava sozinho. Ela acionou a Polícia Militar de Nova Casa Verde, que foi para o endereço com objetivo de preservar o local. Equipes da Polícia Civil e do Núcleo de Perícias foram acionadas para a realização dos levantamentos necessários.

Como alguns objetos da casa estavam fora de lugar, a suspeita é de que o assassino teria invadido o local com objetivo de roubar pertences da vítima. As autoridades policiais deverão trabalhar no sentido de identificar o autor do homicídio. O idoso é pai de uma servidora da Câmara Municipal de Nova Andradina, identificada como Maria Aparecida Félix de Sá.