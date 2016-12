Homem de 50 anos cai de cima de pé de jaca e morre em bairro da Capital

Na tarde desta segunda-feira (26), Gilberto Paes Freita, de 50 anos, morreu ao cair de uma árvore no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Segundo o registro policial, o homem subiu em um pé de jaca para pegar o fruto, mas se desequilibrou.

De acordo com o boletim de ocorrência, no local, equipes da Polícia Civil conversaram com a sobrinha da vítima, que estava com ele no momento do acidente. O caso aconteceu por volta das 16h30, quando Gilberto teria subido no pé de jaca, localizado em um terreno localizado na Rua Globo de Ouro, para pegar a fruta.

Ele então teria se desequilibrado e caído. Com a queda, Gilberto bateu a cabeça e morreu no local. Para a polícia, a testemunha relatou que pediu para o tio não subir na árvore, porque ele poderia cair, mas ele não a escutou.

O caso foi registrado como morte a esclarecer no Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga e deve ser investigado pela Polícia Civil.