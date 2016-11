Hélio assina convênio para pavimentação em VICENTINA

Hélio Toshiiti Sato (PR), prefeito municipal de Vicentina, assinou no dia 06 de outubro de 2016, um convênio para pavimentação asfáltica e drenagem em 04 ruas da cidade de Vicentina. As ruas que receberão a pavimentação estão localizadas nos extremos da cidade, sendo uma próxima a Creche Municipal Antônio Roberto Dias, e as outras estão localizadas na saída para o cemitério municipal. O Convênio foi publicado no Diário Oficial da União no dia 26 de outubro tendo vigência até 30 de outubro de 2019, assim sendo a obra será executada na próxima gestão.

A execução da pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e drenagem será possível através de Emenda Parlamentar destinada ao município de Vicentina pelo Senador Waldemir Moka (PMDB). O convênio nº 828528/2016 firmado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Vicentina - MS, num valor global de R$ 304.159,00 (trezentos e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais), o valor dos recursos federais são R$ 295.300,00 (duzentos e noventa e cinco mil e trezentos reais), e contrapartida da Prefeitura de R$ 8.859,00 (oito mil e oitocentos e cinquenta e nove reais), compondo o valor global da obra.

Os recursos federais serão depositados na Caixa Econômica Federal e a obra será executada na gestão do prefeito eleito Marquinhos do Dedé (PMDB) e serão contempladas a Travessa B, localizada ao lado da Creche Municipal Antonio Roberto Dias, Av. Rainha dos Apóstolos - Extensão (54,07 m) na saída para o Iguassú - sentido cemitério municipal, na rua Santo André e rua Getúlio Vargas (as duas próximas ao Hospital Municipal Maria dos Santos Bastos e saída para Iguassú ligando a Av. Rainha dos Apóstolos e fechando aquele setor, deixando o mesmo pavimentado).

“Neste final de mandato o sentimento é de agradecimento ao Senador Waldemir Moka, pela disponibilidade de Emendas Parlamentares ao município de Vicentina e dizer que apesar da crise que enfrentamos, conseguimos melhorar a qualidade de vida de muitos vicentinenses com o asfalto, proporcionando saúde aos mesmos. Vamos finalizar algumas obras que estão em andamento outras ficarão para a próxima gestão, mas temos o compromisso do prefeito eleito Marquinhos do Dedé em terminar essas obras, destinando qualidade de vida ao Nosso Povo, para Nossa Gente. ” Afirmou Hélio.