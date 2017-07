Há 19 dias, família procura criança que saiu para brincar e desapareceu

FOTO: ARQUIVO DA FAMÍLIA

Chega a 19 dias a aflição da família de Kauan Andrade Soares dos Santos, de 9 anos, desaparecido desde o dia 25 de junho, quando saiu de casa para brincar com amigos.

A tia do menino, Luzinete Andrade, de 34 anos, conta que ele saiu da casa onde mora com a mãe e a avó por volta das 9 horas junto com dois garotos que moram na vizinhança.

Informações a que a família teve acesso dão conta de que Kauan e os amigos estariam cuidando de carros em uma lanchonete no Bairro Cophavila II. Já no período da noite, um mototaxista teria visto as criança e ameaçado chamar o conselho tutelar.

Com medo, um dos garotos teria pedido para que o mototaxista o levasse de volta para casa. A segunda criança teria retornado a pé e, segundo os dois, Kauan teria permanecido no local.

De acordo com a mãe do menino, Janete dos Santos Andrade, de 35 anos, Kauan é um garoto tranquilo e por este motivo a família acredita que o garoto não tenha fugido de casa. “Ele se dá bem com todo mundo, não brigamos. No dia em que sumiu ele acordou pediu pra eu fazer café pra ele porque ele gosta e ficou por lá até sair com os amigos”, lembra.

No dia seguinte do desaparecimento a família registrou Boletim de Ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Bairro Piratininga. Sem ter notícias do garoto, amigos e familiares também encabeçaram uma campanha nas redes sociais para tentar localizá-lo.

Quem tiver alguma notícia do paradeiro de Kauan pode entrar em contato com a família pelos telefones (67) 99338-8493, (67) 992986985 ou com a polícia pelo 190.