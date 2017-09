grupo quer instalar fábrica de carros elétricos em Mato Grosso do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

Uma empresa está estudando a instalação de uma indústria de carros elétricos em Campo Grande e uma fábrica de baterias em Ponta Porã. Representantes da Brave-Brasil Veículos Elétricos estiveram, em agosto, conversando com diversas autoridades apresentando o projeto das instalações e negociando incentivos e condições.

A Brave-Brasil Veículos Elétricos resolveu instalar a fábrica em Mato Grosso do Sul devido ao FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), que tem uma linha de crédito específico para novas tecnologias e a proposta da Zona de Livre Comércio na fronteira, que está em tramitação no Congresso Federal.

“Os incentivos fiscais oferecidos pelo Governo são o principal atrativo e, graças a isso, Mato Grosso do Sul pode se tornar um fornecedor de veículos elétricos para todo o Brasil todo. A nossa produção média será de 100 a 200 veículos por mês, entre micro-ônibus voltados para o turismo, para mobilidade em locais como resorts, parques, aeroportos e condomínios de alto padrão, city tours, que na Europa já é muito utilizado. Temos também um caminhão um pouco maior que uma Saveiro, para capacidade de 700 quilos, para entregas, e um BR Cross, para quatro pessoas usarem em circuitos urbanos, e outro para duas pessoas que pode ser usado para entregas”, informou um dos empresários da Brave-Brasil Veículos Elétricos, Neriberto Pamplona.

O deputado estadual Paulo Corrêa (PR), presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa, articulou a visita dos empresários Bruno Herradon e Neriberto Pamplona. No dia 15 de agosto, eles foram recebidos pelo secretário Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, onde apresentaram o projeto conceitual de uma indústria de carros elétricos que pode ser instalada em Campo Grande ou no município e Ponta Porã.

A proposta foi apresentada por Bruno Herradon e Neriberto Pamplona, da Brave-Brasil Veículos Elétricos e pelo engenheiro e professor da USP, Dr. Humberto A. P. Silva. “Temos também o apoio do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, que tem o interesse em atrair novos empreendimentos para a cidade, então, estamos vivendo um momento em que Mato Grosso do Sul pode dar um salto de qualidade nos produtos feitos aqui”, analisou Paulo Corrêa.

“As ações do Governo de Mato Grosso do Sul para estimular o uso de práticas sustentáveis nos processos de produção e atividades econômicas estão tornando o perfil do Estado cada vez mais atrativo para projetos que envolvam energia limpa”, comentou o secretário Jaime Verruck.

O grupo se reuniu também com o presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, que se comprometeu na realização de cursos de capacitação através do Instituto Senai de Inovação em Biomassa.

"Em um primeiro momento, a montadora de veículos elétricos se instalaria em Campo Grande e, depois, seria aberta uma filial da empresa na região de fronteira com o Paraguai. O formato seria trazer o aporte tecnológico e darmos todo o apoio para instalação dessa base industrial, que movimentaria toda a cadeia produtiva do Estado para se criar veículos elétricos que atenderiam a iniciativa pública e privada", explica Humberto Silva.

"A Brave produz esses veículos com tecnologia nacional, toda a parte de peças automotivas do mercado nacional, assim como a gestão de cargas das baterias, motores e tudo isso coordenado por esse grupo de inovação, que estudou o mercado para chegar a um conjunto de soluções. Inclusive com garagens fotovoltaicas para carregar esses veículos elétricos, o que deixa o gasto com combustível até 8 vezes mais barato se comparado com o gasto com gasolina”, finaliza.