Grave acidente entre três veículos deixa um morto e dois feridos na BR-163 em Nova Alvorada do Sul

Foto: Rodrigo Rodrigues

Um acidente envolvendo três veículos de passeio deixou duas pessoas feridas e uma morta no início da tarde desta sexta-feira (15), em Nova Alvorada do Sul. O acidente ocorreu no km-374 da rodovia BR-163, a colisão envolveu um veículo de modelo Corolla (placas de Rondonópolis-MT), um Sedan Renault Logan (placas de Belo Horizonte-MG) e um JEEP Renegade (placas Campo Grande-MS).

Informações apontam que o veículo Corolla conduzido por Miguel Davi de 43 anos, seguia sentido Campo Grande/Dourados, e teria tentado efetuar uma ultrapassagem em local permitido mas acabou colidindo na lateral do Sedan Renault Logan, conduzido por Renato Pereira funcionário da Campneus, que seguida sentido contrário, com o impacto possivelmente o condutor do Reno perdeu o controle do veículo e acabou sendo atingido em cheio na lateral de seu veículo, pelo veículo JEEP, conduzido por Luiz Carlos Adette de 62 anos que seguida viagem logo atrás do Corolla.

No interior do Renault havia apenas o condutor, Renato morador de Campo Grande, que com o forte impacto da colisão acabou morrendo no local do acidente. Os condutores do Corolla e do JEEP sofreram ferimentos leves e foram atendidos e encaminhados ao Hospital Municipal Francisca Ortega em Nova Alvorada do Sul. PRF e CCR MSVia atenderam a ocorrência.