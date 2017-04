Governo vai asfaltar bairro Aero Rancho e ruas de mais 11 municípios de MS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial de hoje abertura de licitação,na modalidade menor preço, para pavimentar o bairro Aero Rancho em Campo Grande e ruas de outros 11 municípios.

De acordo com a publicação, serão feitas obras de asfalto e drenagem na Vila Beatriz em Nova Andradina, Rua Machado de Assis e adjacências, além da Rua Barão do Rio Branco em Sete Quedas, Rua Maria Augusta de Carvalho e Adjacências em Água Clara, Avenida do Porto em Aparecida do Taboado, Bairro Morada da Serra em Sidrolândia, Bairro São Sebastião em Ribas do Rio Pardo, Rua Largo da Saudade e Distrito de Piraporã em Itaporã, Rua Coronel Alfredo Alfredo Pinto e Camalotes em Porto Murtinho, Vila Pequim em Coxim, Rua Santos Dumont em Caarapó, Rua Minas Gerais em Jardim.

Empresas interessadas em participar da licitação deverão entregar a documentação e a proposta na Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha , Bloco 14, no Parque dos Poderes.

O horário e as datas variam conforme a licitação e podem ser consultados por meio do telefone: (67) 3318-5545.