Governo paga 13º salário dos servidores de MS que já podem sacar nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (16), o Governo do Estado paga o 13º salário para os 76 mil funcionários públicos, entre ativos e inativos, e com isso, injeta mais R$ 400 milhões na economia sul-mato-grossense. A parcela integral do abono natalino foi depositada nesta quinta-feira e estárá disponível para saque na sexta para todos os funcionários estaduais.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja, o pagamento deste vencimento em dia foi devido ao equilíbrio das contas do Estado. Apesar de algumas medidas consideradas impopulares, tomadas em 2015, o governador esclareceu que as mesmas foram necessárias para o bom andamento da gestão estadual e para o cumprimento das obrigações do Estado. “Nós fizemos um esforço e um planejamento que vem desde 2015, o qual nos deu condições de cumprir com regularidade a folha de pagamento”, disse.

João Carlos Polidoro, presidente da Associação Comercial de Campo Grande (ACICG), destacou que o pagamento do 13º salário em dia por parte do Governo do Estado é importante, pois traz mais segurança aos comerciantes. “Foi um pedido nosso pagar antes do dia 20, para que a categoria pudesse sair sem pressa, passear com a família e gastar mais e melhor neste fim de ano”, ponderou.

Hermas Renan Rodrigues, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, avalia que o dinheiro é o principal veículo de estímulo, que gera emprego, renda e ainda se converte em tributos, fazendo a roda da economia girar. “No meio de tantas notícias ruins, Mato Grosso do sul nos dá esse estímulo, que anima e muito o comércio. O Governo cumpre seu papel, com gestão responsável. É uma satisfação a CDL estar presente durante esse anúncio”, finalizou.

Mais de R$ 1 bi

O depósito do 13º salário do funcionalismo estadual mais a folha de novembro e dezembro vai proporcionar a injeção de mais R$ 1,2 bilhão na economia de Mato Grosso do Sul somente neste fim de ano.

O resultado é fruto do planejamento que vem sendo construído desde 2015, o qual deu condições de poder cumprir com regularidade as folhas de pagamento dos servidores de MS. Os depósitos do mês de novembro no dia 1º de dezembro, do 13º salário nesta sexta-feira (16) e o salário de dezembro, programado para o dia 1º de janeiro somam mais de R$ 1,2. “Isso mostra a equipe se planejando e que o Estado fez sua parte”, concluiu o governador.