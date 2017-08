Governo leiloa 130 veículos com lances a partir de R$ 1,5 mil nesta quinta-feira, veja lotes e fotos

Veículos que vão a leilão estacionados em pátio. (Foto: Divulgação/Governo)

Com lances a partir de R$ 1.500, o Governo de Mato Grosso do Sul leiloa 130 lotes de veículos na próxima quinta-feira (31). O menor lance corresponde a um Corsa, ano 2002. Já o maior lance inicial é de R$ 6 mil para uma caminhonete Nissan Frontier. Os veículos foram considerados inservíveis à administração pública.

Os lotes ficam disponíveis para visitação até 30 de agosto, em dois endereços. Do 1 ao 30 na rua Jaboatão, 271, bairro Sílvia Regina. E do 31 ao 130, o local é rua Paracatu, sem número, também no Sílvia Regina. Os horários são das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

Estão na lista diversos modelos, entre SUV´s, veículos de passeio, utilitários e motos. Alguns lotes já passam por disputa acirrada, como os de número 41 (uma Amarok 4 x 4 2014) e 121 (Ford F1000 Turbo XLT 1998).

Conforme a SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização), o certame será realizado nas modalidades presencial e eletrônica a partir das 10h. O presencial é no auditório da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), com endereço na rua da Liberdade, 836, Monte Líbano. Na internet, o endereço é www.casadeleiloes.com.br

A previsão é arrecadar R$ 384 mil. De acordo com o edital, os veículos serão entregues sem placas o arrematante deve regularizar a situação no Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito).

Sucatas

Antecedendo o leilão presencial dos 130 veículos, a SAD encerra também no dia 31 de agosto, a partir das 9 horas, o pregão de sucatas de veículos e materiais ferrosos (para desmanche e reciclagem). São 10 lotes. Todos podem ser vistoriados na Rua Paracatu, s/n, Bairro Sílvia Regina.

Os editais, dados sobre os lotes e fotos podem ser conferidos pelos links http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/492 (130 veículos), http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/494 e http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/495 (sucatas). Mais informações devem ser obtidas junto ao leiloeiro oficial Tarcílio Leite e equipe da Casa de Leilões através dos fones (67) 3363-7000 e 67) 3363-5399.